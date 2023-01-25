Как известно, Electronic Arts больше официально не продаёт игры своих внутренних студий в России. Те бы, безусловно, и рады продавать, но корпоративная политика издательства обязывает делать так, как велят, в результате чего российские геймеры перешли либо на «народные» версии, что в данной ситуации даже невозможно назвать зазорным деянием, либо шаманят со сменой регионов на другие страны СНГ. Есть также и третий вариант: приобретать ключи активации, закупленные по параллельному импорту — в частности, такую возможность предлагает интернет-магазин компании «Бука», который сегодня начал продавать ключи ремейка Dead Space.
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Цена вопроса, впрочем, отечественного геймера явно не порадует: поскольку «Бука» продаёт так называемые RoW (Rest of World)-ключи активации, то их ценник уже не является региональным и составляет 4 999 рублей за базовую версию ремейка Dead Space. Непосредственно ключ активируется в Origin — сервисе от Electronic Arts. Будут ли в «Буке» продавать ключи для Steam как для более стабильной и понятной системы, пока неясно.
Завтра начнут появляться первые рецензии на ремейк, ну а послезавтра состоится его официальный релиз.