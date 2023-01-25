Ничего, подождём.

Разработчики из компании Lavapotion в данный момент занимаются доводкой стратегии в духе третьих «Героев» — это мы про Songs of Conquest, разумеется. Проект находится в раннем доступе, его тепло приняла публика и принялась терпеливо ждать апдейтов с правками баланса, контентом и не только. Информация по запланированным обновлениям публиковалась авторами и ранее, но теперь пришла пора ознакомиться с уточнённой информацией.

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Итак, по уточнённым данным, релиз финальной версии Songs of Conquest должен состояться в третьем квартале текущего года. Соответствующая информация была представлена в новой версии дорожной карты. Также в 2023 году сотрудники Lavapotion намерены добавить в игру множество улучшений, все планы были разбиты поквартально — предлагаем с ними ознакомиться.

Первый квартал:

улучшение маяков — их можно будет использовать в качестве телепортов;

рынок артефактов;

полностью доделанный редактор карт;

возможность улучшать юнитов прямо через диалоговое окно найма;

новые карты для стычек, а также случайные события для племён Рана.

Информация по второму кварталу:

сюжетная кампания за некромантов Лот;

врата поселений на карте приключений;

кооператив для стычек и увеличенное количество карт для данного режима;

увеличенное количество умений и особенностей у юнитов;

набор улучшений и оптимизаций для сетевого кода;

случайные события для фракции Лот;

более враждебные нейтральные существа.

Третий квартал принесёт игрокам следующие новшества:

собственно, сам релиз версии 1.0, запланированный на конец квартала;

сюжетная кампания за изобретателей Барии, которая связана с историей рыцарей Арлеона;

достижения;

поддержка пользовательских кампаний;

ещё один набор улучшений сетевого кода;

случайные события для Барии;

больше артефактов и карт для стычек.

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В планах у разработчиков наладить ежемесячный выпуск апдейтов, которые станут оказывать влияние на различные геймплейные аспекты Songs of Conquest. Прямо сейчас игру можно купить в Steam, Epic Games Store и GOG. Если точнее, то без особых проблем можно обзавестись своей копией стратегии только в магазине Epic Games. Что до Steam-версии, то она с момента своего появления в раннем доступе в мае 2022-го собрала более 4 тысяч отзывов, из которых 88 % — положительные.