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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Первые обзоры ремейка Dead Space начнут появляться уже завтра, 26 января
Непосредственно же релиз состоится днём позже — 27 января.
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Вот мы уже практически и прожили первый месяц 2023 года, а это значит, что всего через пару дней состоится релиз ремейка Dead Space. Поскольку разработчики из EA Motive решили, что им нечего скрывать и бояться, то первые обзоры ремейка появятся за сутки до релиза игры, то есть, уже с завтрашнего дня — 26 января. Соответствующей информацией поделился агрегатор Metacritic.

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Многие скажут, что сутки на ознакомление с обзорами — это мало, но, справедливости ради, важно помнить, что ремейк Dead Space будет максимально соответствовать оригиналу: с поправкой на более современное графическое исполнение и более качественный подход к катсценам. Вся суть игрового процесса и сюжетная линия же останутся прежними, так что ожидать от обзоров чего-то радикально нового в этом плане явно не стоит.

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Игра будет доступна на PC и консолях текущего поколения. В России — только неофициально или же «народные» версии.

#electronic arts #dead space #ea motive
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Infinity78
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уебок, я езжу на рено, заправляюсь за рубли, запчасти покупаю за рубли. У меня три авто. Если ты просто уебок и без доллара срать не можешь, не переводи на других, долбоеб.
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nikolai3anv
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Аха ха ха! Не ну так то ничего так игруля.. ну реалистичный режим.. картошка да шляпа . И аркада у тудры такое.. симуляторный там совсем уж, а вот реалистичный оно того. Прикольно
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garison87
16:52
1)Меньшее значение не всегда правильное. 2)у мси какая то наркомания с количеством режимов команд рейт 3) прирост если и есть, то он минимален по сравнению с 2т на прочих равных таймингах😉
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CryoFast
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Дает прирост, дает... ~1% Наверное, это очень много?!?!?! Синтетика еще может что-то показать, а реальные приложухи/игры - врядли.
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