Непосредственно же релиз состоится днём позже — 27 января.

Вот мы уже практически и прожили первый месяц 2023 года, а это значит, что всего через пару дней состоится релиз ремейка Dead Space. Поскольку разработчики из EA Motive решили, что им нечего скрывать и бояться, то первые обзоры ремейка появятся за сутки до релиза игры, то есть, уже с завтрашнего дня — 26 января. Соответствующей информацией поделился агрегатор Metacritic.

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Многие скажут, что сутки на ознакомление с обзорами — это мало, но, справедливости ради, важно помнить, что ремейк Dead Space будет максимально соответствовать оригиналу: с поправкой на более современное графическое исполнение и более качественный подход к катсценам. Вся суть игрового процесса и сюжетная линия же останутся прежними, так что ожидать от обзоров чего-то радикально нового в этом плане явно не стоит.

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Игра будет доступна на PC и консолях текущего поколения. В России — только неофициально или же «народные» версии.