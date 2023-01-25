Издательство THQ Nordic опубликовало релизный трейлер ролевой игры Risen специально для Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Проект уже заявился на данные платформы. Удивительно, но издательство решило подготовить по отдельному ролику для каждой из консолей.
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Изначально оригинальная Risen появилась на прилавках в далёком октябре 2009 года. Тогда проект вышел на ПК и Xbox 360. Игра предлагает давним фанатам «Готики» (её сделали те же разработчики, но вы это и так знаете) отправиться на остров Фаранга в поисках увлекательнейших приключений.
Геймер оказывается в грубом реалистичном мире с атмосферой фэнтези, в котором любое действие будет иметь последствия. Он пройдёт свой путь с мечом, научится искусству ведения боя или даже станет могущественным магом в эпическом мире, наполненном таинственными землетрясениями, внушающими страх монстрами и немыслимыми сокровищами.
Фанаты ролевых игр в Risen смогут найти множество побочных заданий и существ, увлечь себя на более 60 часов геймплея в целиком открытом мире. Как водится в проектах от студии Pyranha Bytes, судьба острова зависит от действий игрока.
На момент написания данного материала ролевая игра Rysen собрала в Steam более 5,5 тысяч отзывов, из которых 89 % — положительные.