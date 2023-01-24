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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Warhammer 40,000 Darktide пообещали улучшить игру в течение последующих месяцев
А, то есть, до релиза это делать нынче не комильфо?
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Современный игропром продолжает не удивлять: по какой-то причине разработчики в определённый момент развития игровой индустрии решили, что доделывать проект уже после его релиза — это нормальная практика. Вот и сегодня разработчики из Fatshark сообщили, что прислушались к критике игроков в Warhammer 40,000 Darktide и посвятят будущие месяцы усовершенствованию всех аспектов игры на основе пользовательских отзывов.

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Как отметили представители студии, в их задачу входило создание проекта, способного увлечь миллионы пользователей на многие месяцы, но, как выяснилось, «не шмогла». Как итог, добиваться этой цели будут сейчас.

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Естественно, выполнение данных задач потребует перевода на неё производственных мощностей студии, а это значит, что ранее обозначенные планы, в числе которых выпуск дополнительного контента, а также подготовка версии игры для Xbox Series, откладываются на неопределённый срок.

#fatshark #warhammer 40000 darktide
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