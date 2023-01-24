А, то есть, до релиза это делать нынче не комильфо?

Современный игропром продолжает не удивлять: по какой-то причине разработчики в определённый момент развития игровой индустрии решили, что доделывать проект уже после его релиза — это нормальная практика. Вот и сегодня разработчики из Fatshark сообщили, что прислушались к критике игроков в Warhammer 40,000 Darktide и посвятят будущие месяцы усовершенствованию всех аспектов игры на основе пользовательских отзывов.

реклама

Как отметили представители студии, в их задачу входило создание проекта, способного увлечь миллионы пользователей на многие месяцы, но, как выяснилось, «не шмогла». Как итог, добиваться этой цели будут сейчас.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Естественно, выполнение данных задач потребует перевода на неё производственных мощностей студии, а это значит, что ранее обозначенные планы, в числе которых выпуск дополнительного контента, а также подготовка версии игры для Xbox Series, откладываются на неопределённый срок.