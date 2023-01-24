Современный игропром продолжает
не удивлять: по какой-то причине разработчики в определённый момент развития игровой индустрии решили, что доделывать проект уже после его релиза — это нормальная практика. Вот и сегодня разработчики из Fatshark сообщили, что прислушались к критике игроков в Warhammer 40,000 Darktide и посвятят будущие месяцы усовершенствованию всех аспектов игры на основе пользовательских отзывов.
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Как отметили представители студии, в их задачу входило создание проекта, способного увлечь миллионы пользователей на многие месяцы, но, как выяснилось, «не шмогла». Как итог, добиваться этой цели будут сейчас.
Естественно, выполнение данных задач потребует перевода на неё производственных мощностей студии, а это значит, что ранее обозначенные планы, в числе которых выпуск дополнительного контента, а также подготовка версии игры для Xbox Series, откладываются на неопределённый срок.