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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели Desperados III анонсировали тактический пиратский стелс-боевик Shadow Gambit The Cursed Crew
Название длинновато, а в остальном — годно.
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Разработчики из студии под очаровательным названием Mimimi Games, ранее выпустившие в свет достойный тактический вестерн Desperados III, объявили о работе над новым проектом под названием Shadow Gambit The Cursed Crew, действие которого разворачивается в альтернативном Золотом веке пиратства. Сопутствующий видеоролик прилагается, базовые подробности проекта — тоже.

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Итак, в Shadow Gambit The Cursed Crew мы примем на себя роль проклятого экипажа корабля-призрака «Красная Марли», столкнёмся с потусторонними силами и очистим местную тёмную версию Карибских островов от мрака и отчаяния. Будучи тактическим стелс-боевиком, Shadow Gambit The Cursed Crew подразумевает планирование операций и их скрупулёзное выполнение с использованием уникальных способностей членов экипажа нашего судна. В рамках заданий мы не только уничтожим проклятье, но и ознакомимся с историями и личностями главных действующих лиц игры.

Релиз проекта должен состояться в текущем году. Судя по предоставленным кадрам, проект уже практически готов.

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#mimimi games #shadow gambit the cursed crew
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