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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремейк Resident Evil 4 «удивит» даже «закалённых ветеранов» оригинальной игры
Вот только в каком плане — это уже большой вопрос.
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Через два месяца состоится релиз ремейка Resident Evil 4, однако фанаты серии уже сейчас находят описания проекта, которые вызывают у них если не тревогу, то как минимум настороженность. В частности, пользователи Reddit наткнулись на описание, которое гласит, что в ремейке Resident Evil 4 был обновлён каждый аспект классической игры — от усовершенствованной графики и управления до «переосмыслённой» сюжетной линии, «которая может удивить даже закалённых ветеранов оригинальной игры».

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По всей видимости, в сюжетную линию ремейка внесены некие радикальные изменения, которых прожжённые фанаты серии явно не ожидают. Хорошо это или плохо, поскольку, как известно, удивить можно в обе стороны, увидим через два месяца.

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Релиз ремейка Resident Evil 4 на всех актуальных платформах состоится 24 марта.

#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
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