Через два месяца состоится релиз ремейка Resident Evil 4, однако фанаты серии уже сейчас находят описания проекта, которые вызывают у них если не тревогу, то как минимум настороженность. В частности, пользователи Reddit наткнулись на описание, которое гласит, что в ремейке Resident Evil 4 был обновлён каждый аспект классической игры — от усовершенствованной графики и управления до «переосмыслённой» сюжетной линии, «которая может удивить даже закалённых ветеранов оригинальной игры».
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По всей видимости, в сюжетную линию ремейка внесены некие радикальные изменения, которых прожжённые фанаты серии явно не ожидают. Хорошо это или плохо, поскольку, как известно, удивить можно в обе стороны, увидим через два месяца.
Релиз ремейка Resident Evil 4 на всех актуальных платформах состоится 24 марта.