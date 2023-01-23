И сопутствующий видеоролик прилагается.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Разработчики стратегии SpellForce Conquest of Eo поделились радостной новостью: их творение поступит в продажу уже 3 февраля, а чтобы немного скрасить последние дни ожидания, авторы опубликовали сопутствующий видеоролик, в котором можно ознакомиться с основными особенностями проекта.

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В числе этих особенностей, в частности, свыше сотни различных юнитов, полтора десятка героев, сотни различных миссий, а также необходимость применять защитные и ударные заклинания. В общем, классическая фэнтезийная стратегия с понятными и известными элементами игрового процесса.