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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Стратегия SpellForce Conquest of Eo поступит в продажу уже на следующей неделе
И сопутствующий видеоролик прилагается.
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Разработчики стратегии SpellForce Conquest of Eo поделились радостной новостью: их творение поступит в продажу уже 3 февраля, а чтобы немного скрасить последние дни ожидания, авторы опубликовали сопутствующий видеоролик, в котором можно ознакомиться с основными особенностями проекта.

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В числе этих особенностей, в частности, свыше сотни различных юнитов, полтора десятка героев, сотни различных миссий, а также необходимость применять защитные и ударные заклинания. В общем, классическая фэнтезийная стратегия с понятными и известными элементами игрового процесса.

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#spellforce conquest of eo
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