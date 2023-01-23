Разработчики ролевого боевика Forspoken возлагали большие надежды на своё творение, и чтобы проект вышел без сучка и без задоринки, неоднократно откладывали его релиз. К сожалению, сегодня после снятия эмбарго на публикацию рецензий стало очевидно, что если игра фундаментально слаба во всех аспектах, то задерживать релизы нет никакого смысла: новинка получила от профессиональных обозревателей разгромный по современным меркам рейтинг в 68 баллов из 100 возможных.
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Как пишут первые рецензенты, в Forspoken представлен откровенно слабенький сюжет, типично пустой открытый мир, лишённый интересных встреч и событий, а боевая система скучна и не имеет в своей сути ничего нового и увлекательного, скатываясь в однообразие. Естественно, многие обозреватели и положительно отозвались о Forspoken, отметив, что проект приятен с визуальной точки зрения, а также может порадовать любителей внутриигрового паркура.
Как бы то ни было, оценки обозревателей — это одно, а мнение простых геймеров зачастую может быть совсем иным. Поэтому имеет смысл дождаться завтрашнего релиза Forspoken и ознакомиться с первыми отзывами конечных пользователей.