Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики из FromSoftware расскажут подробнее о новой части Armored Core в начале февраля
Есть точные дата и время.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Разработчики из FromSoftware официально анонсировали новую часть Armored Core в декабре прошлого года — в рамках тематической трансляции The Game Awards. Никакой подробной информации на этот счёт представлено не было. Фанатам, к счастью, ждать осталось недолго.

реклама

Итак, FromSoftware собирается привезти Armored Core VI: Fires of Rubicon на отдельное игровое шоу в Тайбэй, когда состоится часовая трансляция. К сожалению, мы не знаем, о каком контенте идёт речь. Но, если вдруг забыл, речь идёт о проекте, релиз которого должен состояться до конца текущего года.

Теперь по датам. Презентация Armored Core VI состоится 3 февраля в 15:00 по московскому времени. Armored Core VI практически никак не связана в сюжетном плане с предыдущими частями серии. Авторы называют её настоящим перезапуском, но тогда не совсем понятно, зачем надо было вставлять порядковый индекс в названии.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Разработчики из FromSoftware уже сейчас обещают, что в шестой Armored Core будет проработанная система кастомизации мехов, глубокая система прокачки и, что самое главное, зрелищные бои с врагами-мехами.Armored Core VI: Fires of Rubicon выйдет на всех целевых платформах сразу. Первый трейлер и скриншоты уже выходили чуть раньше.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
19
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
39
Выбираем смартфон под любой кошелек в 2023 году
7
Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К
23
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
114
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
25
В чем слабость и сила дальнобойного снаряда GLSDB, который США передали Украине
41
Не Голливудом единым (есть еще и другой кинематограф)
14
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
150
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
9

Сейчас обсуждают

Asmodeus
16:39
Опять картинки 😂
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 восхитили поклонников, опубликовав новые изображения из игры
Евгений Резник
16:38
Еще 7900 xt
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
Xmast
16:37
Да
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
Имя
16:36
Windows 11 22h2. Эта ReFS давно даже в живых операционках окна 8 есть.
Microsoft готовит поддержку файловой системы ReFS в Windows 11
Уцы
16:36
Не умничай здесь, доктор. Критикуешь- предлагай
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
Антон Васильев
16:36
Твои наклонности никого тут не волнуют
В Кремле объяснили отсутствие указа об окончании частичной мобилизации
Дым Туман
16:35
классный танк.
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
Уцы
16:34
Ты в Калининграде живёшь? Ого. Это ты окружён вражиной
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
Solarex
16:34
Небыло у бабы хлопот...
МТС-банк заблокировал карту клиента за "отмывание денег" из-за участия в акции "Накьюарь на миллион"
Уцы
16:33
Это уже привычка по мусоркам лазить. У них бабла на банковских счетах больше чем у тебя
В Кремле объяснили отсутствие указа об окончании частичной мобилизации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем