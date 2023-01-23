Есть точные дата и время.

Разработчики из FromSoftware официально анонсировали новую часть Armored Core в декабре прошлого года — в рамках тематической трансляции The Game Awards. Никакой подробной информации на этот счёт представлено не было. Фанатам, к счастью, ждать осталось недолго.

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Итак, FromSoftware собирается привезти Armored Core VI: Fires of Rubicon на отдельное игровое шоу в Тайбэй, когда состоится часовая трансляция. К сожалению, мы не знаем, о каком контенте идёт речь. Но, если вдруг забыл, речь идёт о проекте, релиз которого должен состояться до конца текущего года.

Теперь по датам. Презентация Armored Core VI состоится 3 февраля в 15:00 по московскому времени. Armored Core VI практически никак не связана в сюжетном плане с предыдущими частями серии. Авторы называют её настоящим перезапуском, но тогда не совсем понятно, зачем надо было вставлять порядковый индекс в названии.

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Разработчики из FromSoftware уже сейчас обещают, что в шестой Armored Core будет проработанная система кастомизации мехов, глубокая система прокачки и, что самое главное, зрелищные бои с врагами-мехами.Armored Core VI: Fires of Rubicon выйдет на всех целевых платформах сразу. Первый трейлер и скриншоты уже выходили чуть раньше.