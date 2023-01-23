Экономическая ситуация в мире и в западных странах в частности сейчас крайне тревожная, и чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на вал новостей о сокращениях тысяч сотрудников самых разных крупных компаний. Не обошли массовые сокращения и игровое подразделение Microsoft, недавно принявшее решение о том, что порядка десяти тысячам человек придётся искать новое место работы.
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Будучи топ-менеджером целого подразделения, глава Xbox Фил Спенсер, согласно корпоративной этике, был обязан разослать всем сокращённым сотрудникам специальное пусть и шаблонное, но всё же обращение. В нём Спенсер поблагодарил всех, кто помогал Xbox добиваться успеха, выразил сожаление о том, что компания была вынуждена сократить столько сотрудников и заявил, что «знает, что это больно».
Естественно, знает Фил Спенсер, что такое лишиться единственного источника дохода, будучи наёмным работником, или нет, вопрос риторический. И именно данная фраза о «знакомой боли» вызвала у затронутых сокращением людей наибольшее раздражение. Естественно, Спенсер не хотел никого этим задеть, но получилось так, как получилось.