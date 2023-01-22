На днях в Сети появилась информация о том, что Microsoft, которая в прошлом году официально признала факт провала Halo Infinite, настолько данным обстоятельством огорчилась, что якобы освободила студию 343 Industries от дальнейшей активной работы над франшизой Halo, оставив коллектив координаторской роли. Теперь же руководитель 343 Industries Пьер Хинце прокомментировал слухи, по сути, опровергнув их.
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По словам господина Хинце, 343 Industries продолжит работать над Halo сейчас и в будущем, включая «эпические истории, мультиплеер и всё то, что делает Halo особенной». Иными словами, «не дождётесь»: коллектив продолжит создавать новые проекты в данной культовой франшизе.
Хорошо это или плохо, вопрос двоякий. Важно понимать, что всю суть Halo ковали мастера из Bungie. Впоследствии Bungie пошла по иному пути, ну а 343 Industries уже работала, что называется, по чужим лекалам, периодически внедряя в серию что-то новое. Возможно, коллективу имеет смысл дать ещё одну возможность проявить себя: хуже от этого точно не будет.