В таких случаях ещё и волчий билет прилагаться должен.

О том, что Halo Infinite обернулась провалом, не знает только ленивый: стартовые показатели проекта были впечатляющими, но весьма быстро они начали снижаться, пока не зафиксировались на уровне статистической погрешности относительно бюджета и громкого имени новинки. Очевидно, Microsoft результат работы студии 343 Industries не понравился, и вот, сегодня инсайдер Bathrobe Spartan сообщил любопытные известия.

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Согласно его сведениям, Microsoft отстранила 343 Industries от активной работы над серией Halo, сменив статус коллектива до своеобразного координатора и сократив около трети её состава. Заниматься дальнейшим развитием Halo будут уже другие студии, но какие конкретно, информации пока нет. Что касается развития серии, то под ними подразумеваются как прямые продолжения, так и ответвления, включая и представителей других жанров, отличных от шутера от первого лица.

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Трудно сказать, насколько информация инсайдера соответствует действительности, но обычно издатели после провалов, подобным Halo Infinite, проводят жёсткие «разборы полётов» и, как минимум, смены в руководящих составах подотчётных студий. Поскольку в результате провала издатель не только теряет вложенные в проект деньги — это полбеды — но и, возможно, лишается возможности зарабатывать на франшизе в будущем. А это уже катастрофа. И предупредить её — это лучше, чем довести до неё.