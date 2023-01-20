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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Atomic Heart не будет официально распространяться в России и СНГ на консолях
Что, впрочем, не беда: исторически в данном регионе предпочитали играть на ПК.
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

На протяжении некоторого времени по Сети гуляет информация о том, что Atomic Heart в России официально для консолей выходить не будет. Версия выглядела вполне достоверной: учитывая ситуацию, в которой оказались российские владельцы Xbox и PlayStation после начала известных событий, о консолях как об игровых устройствах в России проще забыть. Тем не менее, надежда теплилась, но сегодня представители издательства Focus Entertainment, занимающегося распространением Atomic Heart за рубежом, в комментарии изданию «Чемпионат» подтвердили, что официально в России и СНГ физические издания проекта поставляться не будут.

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Важно помнить, что речь идёт именно об официальных поставках: судя по тому, что отечественные магазины уже начали принимать предзаказы на физические издания Atomic Heart, поставки по параллельному импорту всё же либо уже налажены, либо будут налажены спустя незначительный промежуток времени после общемирового релиза.

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Без танцев с бубном и прочих прелестей параллельного импорта Atomic Heart в России можно будет купить только в VK Play и только для PC. Что, учитывая историческую предрасположенность постсоветских геймеров именно к персональным компьютерам как к игровым платформам, не является таким уж серьёзным недостатком.

#atomic heart #mundfish
4
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AntiKakol
20:11
Жди ЖДАЛКЕРа-2, чепушилка.
Atomic Heart не будет официально распространяться в России и СНГ на консолях
Вежливый_Bredley
20:10
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EDDISON
20:09
по его логике на польшу и прибалтику нам понадобится 20 миллионов солдат?
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Житель Рашки
20:08
а что так, игра же выпущена "российскими" разработчиками
Atomic Heart не будет официально распространяться в России и СНГ на консолях
FelsheR-BAN100558
20:08
то есть у тебя газ есть, но ты как истинный бомж опущенец его использовать не знаешь как или печку пропил
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
Житель Рашки
20:07
MGS вспоминается)
Морские пехотинцы США победили робота DARPA, спрятавшись под картонной коробкой
Вежливый_Bredley
20:06
ты тупой и примитивный. тебе нечем думать. орки же суто на базовых рефлексах и функциях построены. В Германии появился третий терминал для приема СПГ
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Вежливый_Bredley
20:04
где Польша и где те что делили. вот то то же.
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FelsheR-BAN100558
20:04
он это сушит и курит
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FelsheR-BAN100558
20:03
как и ты? Путлеру как и любому верховному главнокомандующему для чего вставать и идти? все итак на полусогнутых вокруг бегают.
Нидерланды готовы передать истребители F-16 после соответствующей просьбы от Украины
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