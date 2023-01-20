Что, впрочем, не беда: исторически в данном регионе предпочитали играть на ПК.

На протяжении некоторого времени по Сети гуляет информация о том, что Atomic Heart в России официально для консолей выходить не будет. Версия выглядела вполне достоверной: учитывая ситуацию, в которой оказались российские владельцы Xbox и PlayStation после начала известных событий, о консолях как об игровых устройствах в России проще забыть. Тем не менее, надежда теплилась, но сегодня представители издательства Focus Entertainment, занимающегося распространением Atomic Heart за рубежом, в комментарии изданию «Чемпионат» подтвердили, что официально в России и СНГ физические издания проекта поставляться не будут.

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Важно помнить, что речь идёт именно об официальных поставках: судя по тому, что отечественные магазины уже начали принимать предзаказы на физические издания Atomic Heart, поставки по параллельному импорту всё же либо уже налажены, либо будут налажены спустя незначительный промежуток времени после общемирового релиза.

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Без танцев с бубном и прочих прелестей параллельного импорта Atomic Heart в России можно будет купить только в VK Play и только для PC. Что, учитывая историческую предрасположенность постсоветских геймеров именно к персональным компьютерам как к игровым платформам, не является таким уж серьёзным недостатком.