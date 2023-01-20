А мы думали, что отсутствие хороших игр и набор персонала по квотам — проблема индустрии.

Репортёр Axios Стивен Тотило опубликовал результаты опроса State of Game Industry, в рамках которого разработчикам игр предлагалось ответить на несколько вопросов по поводу текущего состояния индустрии и отношении к простым геймерам.

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Итак, 75 % респондентов рассказали, что токсичные геймеры, их поведение являются «серьёзной» или даже «очень серьёзной» проблемой для индустрии. Также 40 % опрошенных заявили, что сталкивались с оскорблениями, угрозами и преследованиями лично.

Всё в тех же результатах опроса есть сведения о том, что 68 % респондентов рассказали о попытках нанимателя решить проблему. Многие разработчики убеждены в том, что игровые студии делают недостаточно для того, чтобы обезопасить своих сотрудников и уберечь их от взаимодействия с токсичными пользователями.

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В отчёте описывается опасение крупных компаний того обстоятельства, что токсичные игроки станут их основной фанбазой. Стивен Тотило подчеркнул, что в индустрии есть компании, которые серьёзно борются с угрозами и оскорблениями в адрес своих работников. Одной из таких студий является Bungie — она ещё прошлым летом подала в суд на игрока, который постоянно угрожал одному из сотрудников.