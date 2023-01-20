Разработчики из компании Owlcat Games объявили, что общие продажи ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous превысили 1 миллион копий. Для достижения поставленного показателя девелоперам потребовалось около полутора лет — релиз игры состоялся в сентябре 2021 года на ПК. Спустя год её перенесли на консоли.
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Параллельно с объявлением о достижении важной вехи, сотрудники Owlcat Games также выпустили тизер нового дополнения, получившего название «Последние саркорийцы». Из ключевых нововведений дополнения стоит отметить нового компаньона и класс персонажа (Перевёртыш).
Из официального описания «Последних саркориейцев»:
«Государство Саркорис было уничтожено демонами, но последние из его представителей всё ещё готовы сражаться. Встречайте Ульбрига Олеска, саркорийского Перевёртыша, способного превращаться в могучего грифона. Он помнит Саркорис таким, каким он был до того, как Арилу Ворлеш открыла Мировую Язву.
Возьмите его в свой отряд и посмотрите на Крестовый поход глазами последнего из племенных вождей старого Саркориса. Исследуйте новый регион, сражайтесь с новыми врагами… и может быть, даже найдете новую любовь!»
Указанное DLC должно выйти 7 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Чуть позже появится облачная версия для Nintendo Switch.