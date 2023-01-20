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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Тираж Pathfinder: Wrath of the Righteous превысил 1 миллион копий
Разработчики также показали тизер нового DLC.
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Разработчики из компании Owlcat Games объявили, что общие продажи ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous превысили 1 миллион копий. Для достижения поставленного показателя девелоперам потребовалось около полутора лет — релиз игры состоялся в сентябре 2021 года на ПК. Спустя год её перенесли на консоли.

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Параллельно с объявлением о достижении важной вехи, сотрудники Owlcat Games также выпустили тизер нового дополнения, получившего название «Последние саркорийцы». Из ключевых нововведений дополнения стоит отметить нового компаньона и класс персонажа (Перевёртыш).

Из официального описания «Последних саркориейцев»:

«Государство Саркорис было уничтожено демонами, но последние из его представителей всё ещё готовы сражаться. Встречайте Ульбрига Олеска, саркорийского Перевёртыша, способного превращаться в могучего грифона. Он помнит Саркорис таким, каким он был до того, как Арилу Ворлеш открыла Мировую Язву.

Возьмите его в свой отряд и посмотрите на Крестовый поход глазами последнего из племенных вождей старого Саркориса. Исследуйте новый регион, сражайтесь с новыми врагами… и может быть, даже найдете новую любовь!»

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Указанное DLC должно выйти 7 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Чуть позже появится облачная версия для Nintendo Switch.

#owlcat games #pathfinder wrath of the righteous
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Житель Рашки
15:40
а щас с помоек?
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хахахер
15:40
самые плодородные земли у украины забрали.А то их зеля уже продал было в том году пиндосам
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FelsheR-BAN100558
15:40
Остроумно, тут тебе даже плюсану за рекламму)). Ща карифану картинку кину - он сильно Путина не любит)) Постебу))
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Житель Рашки
15:39
я согласен с тобой, но ватка в лице FelsheR-BAN100558 говорит обратное, он либо сказочный долбаеб, либо пригожинская шлюшка, в любом случае, биомусор
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Житель Европы на Bentley
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Да ни хера у нас нету, пока не изменится политика поддержки пенсионеров. Какой нахер отдых? На какой хер мне на этот отдых ехать, у меня пенсия 10тр. За коммуналку 5 отдаю.
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Житель Рашки
15:37
либерал
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