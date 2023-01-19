Но не в России. В России — только «народная» версия.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

На протяжении нескольких дней по Сети гуляли слухи о том, что сборник ремастеров трилогии Grand Theft Auto, состоящий из GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas, вскоре доберётся до виртуальных прилавков Steam. Так оно и случилось: с сегодняшнего вечера жители несанкционных регионов могут приобрести сборник в сервисе от Valve.

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Напомним, что изначально сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition вышел в собственном магазине Rockstar в конце 2021 года. Сборник получил шквал негативных отзывов за отсутствие оптимизации и в целом халтурную работу.

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В России после ухода Take-Two Interactive с местного рынка официально сборник приобрести нельзя, так что пользуемся «народными» версиями без малейшего зазрения совести. Хотелось бы верить, что в отношении продуктов Take-Two это станет принципиальной позицией российских геймеров даже в случае возвращения компании на рынок.