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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Сборник ремастеров GTA The Trilogy вышел в Steam
Но не в России. В России — только «народная» версия.
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На протяжении нескольких дней по Сети гуляли слухи о том, что сборник ремастеров трилогии Grand Theft Auto, состоящий из GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas, вскоре доберётся до виртуальных прилавков Steam. Так оно и случилось: с сегодняшнего вечера жители несанкционных регионов могут приобрести сборник в сервисе от Valve.

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Напомним, что изначально сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition вышел в собственном магазине Rockstar в конце 2021 года. Сборник получил шквал негативных отзывов за отсутствие оптимизации и в целом халтурную работу.

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В России после ухода Take-Two Interactive с местного рынка официально сборник приобрести нельзя, так что пользуемся «народными» версиями без малейшего зазрения совести. Хотелось бы верить, что в отношении продуктов Take-Two это станет принципиальной позицией российских геймеров даже в случае возвращения компании на рынок.

#grand theft auto
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