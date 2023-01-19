На днях космический хоррор The Callisto Protocol исчез из продажи в российском сегменте Steam, встречая пользователей уже ставшими привычными словами «Данный товар недоступен в вашем регионе». Пользователи предположили, что издательство Krafton решило присоединиться к так называемым санкциям и уйти с российского рынка, однако сегодня The Callisto Protocol вновь без объяснения причин стала доступна в российском регионе.
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Неизвестно, почему проект блокировали для продажи в России, но подобные действия явно не в интересах Krafton, чьи ожидания от продаж The Callisto Protocol и без того не оправдались. Впрочем, учитывая невменяемый ценник, равный 3 645 рублям, вряд ли среди отечественных геймеров нашлось много желающих приобрести лицензионную версию.