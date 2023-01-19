Разработчики из студии Triumph совместно с издательством Paradox Interactive анонсировали Age of Wonders 4 — новую главу в именитой серии пошаговых стратегий. В новой части, анонсированной спустя девять лет после релиза триквела, авторы намерены сохранить стратегическую глубину и высокую реиграбельность. Именно этим, собственно, и славились проекты серии Age of Wonders.
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Игроку в четвёртой части предложат возглавить волшебное королевство. Да не просто возглавить, а ещё создать свой народ, выбрать ему облик, культуру и магические умения. Авторы подчёркивают, что подопечные игрока могут стать кем угодно — от полуросликов-людоедов до загадочных эльфов.
В игре ключевая роль отведена силе, дипломатии и волшебству, ведь «чтобы оставить след в истории, все средства хороши». Здесь придётся искать волшебные книги, использовать боевые заклинания и трансформировать подданных для достижения успехов. Бояться выбора не нужно, ведь каждый раз он станет открывать новые возможности.
Из других особенностей Age of Wonders 4 важно отметить следующее:
- тактические пошаговые битвы в самых разных условиях — от схваток с
- бродячими монстрами до масштабных осад;
- огромное разнообразие империй, воинов и ландшафта;
- поддержка пользовательских модификаций;
- максимально разнообразный ландшафт карт — от ледяных пустошей до суровых пустынь;
- система событий с уникальными историями — поступки игрока способны изменить мир;
- правитель игрок может стать частью пантеона и вернуться в будущих игровых сессиях — как друг или как враг.
Age of Wonders 4 поступит в продажу 2 мая 2023 года на ПК (Steam, EGS), PlayStation 5, Xbox Series X и S.