Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Разработчики фанатского ремейка TES IV Oblivion на движке «Скайрима» показали 4 часа геймплея своего творения
Могут, потому и показали.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

На днях разработчики Skyblivion, представляющего собой фанатский ремейк The Elder Scrolls IV Oblivion на движке The Elder Scrolls V Skyrim, объявили о том, что финальная версия их творения выйдет в свет в 2025 году. Хоть это и выглядит, как некая издёвка, но намерения у авторов проекта вполне светлые, и чтобы мы в этом не сомневались, сегодня разработчики опубликовали видеозапись 4-часовой прямой трансляции, в ходе которой девелоперы продемонстрировали игровой процесс Skyblivion.

реклама

Разработчики побродили по известным фанатам «Обливиона» локациям, сразились с представителями местной фауны, ну и, естественно, продемонстрировали графическое исполнение проекта — то, ради чего весь проект и затевался.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

На самом деле, трудно сказать, насколько Skyblivion будет актуален в 2025 году — на движке, который и в далёком 2011-м был уже морально устаревшим. В любом случае, главное в данной ситуации будет не это, а тот факт, что фанатская разработка всё-таки доберётся до релиза, что в данном сегменте геймдева — весьма редкое явление.

#skyblivion
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
91
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
40
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
24
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
28
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
72
Самые нелепые и странные технические гаджеты за последние 25 лет
2
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
33
Чимбальбом - 4: MSI GeForce 8500GT Mutant Edition и прочее железо ПК
18
Ретро и видеокарты: PCI S3 Trio64UV+ и AGP S3 Trio 3D/2X
48
Как французский авиационный хлам Super Puma губит жизни украинцев и не только их
8

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
16:33
Так... лучшие игры за последнее время Elden Ring Stray Dying Light 2 Neon White Callisto Protocol Sifu Diablo II: Resurrected Far Cry 6 Как они там, в гейпассе? много наиграл? Эксклюзивы спецом не наз...
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
Chimbal
16:32
Уже сказал, не было возможности сделать тесты, или тебе особенному нужно два раза повторять?
Ретро и видеокарты: Gigabyte GeForce 2 MX400 32MB и Palit GeForce 2 MX400 32MB
LoL
16:30
Про фолл3 тобой написано: "По сюжетному разнообразию очень даже богато - скучно не было. И рабы - работорговцы, мутанты - роботы - зомби - рейдеры - братство Стали - наемники Когтей: дикий коктейль." ...
Мои впечатления от игры Fallout New Vegas. Часть 2
Евгений Васютин
16:27
Да люди вообще не в курсе, чей голос в киберпанке постоянно болтает на заднем фоне
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
Волчара
16:27
На чём ты въедешь чмошник? Ты же пешком передвигаешься. Ты сидишь у мамы на шее. Чепушила 44 года всё сидишь у своей мамки на шее.
Не уверен, что он живой: Зеленский пояснил, почему не идёт на переговоры с Путиным
Лёха
16:27
Беги ворота открывай пошире, я в тебя въеду.
Не уверен, что он живой: Зеленский пояснил, почему не идёт на переговоры с Путиным
Волчара
16:26
Всё ясно ты точно не Лёха. Иди давай гуляй хейтер
Не уверен, что он живой: Зеленский пояснил, почему не идёт на переговоры с Путиным
VROT-VORT
16:26
тот самый потенциал
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
Лёха
16:26
Пидерас и жулик и это не кличка.
Не уверен, что он живой: Зеленский пояснил, почему не идёт на переговоры с Путиным
Волчара
16:25
Как ты меня называешь, какая у меня кличка?
Не уверен, что он живой: Зеленский пояснил, почему не идёт на переговоры с Путиным
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем