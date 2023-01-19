На днях разработчики Skyblivion, представляющего собой фанатский ремейк The Elder Scrolls IV Oblivion на движке The Elder Scrolls V Skyrim, объявили о том, что финальная версия их творения выйдет в свет в 2025 году. Хоть это и выглядит, как некая издёвка, но намерения у авторов проекта вполне светлые, и чтобы мы в этом не сомневались, сегодня разработчики опубликовали видеозапись 4-часовой прямой трансляции, в ходе которой девелоперы продемонстрировали игровой процесс Skyblivion.
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Разработчики побродили по известным фанатам «Обливиона» локациям, сразились с представителями местной фауны, ну и, естественно, продемонстрировали графическое исполнение проекта — то, ради чего весь проект и затевался.
На самом деле, трудно сказать, насколько Skyblivion будет актуален в 2025 году — на движке, который и в далёком 2011-м был уже морально устаревшим. В любом случае, главное в данной ситуации будет не это, а тот факт, что фанатская разработка всё-таки доберётся до релиза, что в данном сегменте геймдева — весьма редкое явление.