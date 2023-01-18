И под знакомую музыку, что немаловажно.

В играх по мотивам «Гарри Поттера» важно сохранять атмосферу, которую создали авторы фильмов, и, что примечательно, разработчикам Hogwarts Legacy это в полной мере удаётся: сегодня авторы проекта опубликовали кинематографический трейлер новинки, в которой продемонстрировали Школу Чародейства и Волшебства, знакомые локации и представителей местного бестиария и непростительные заклинания.

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Hogwarts Legacy поступит в продажу 10 февраля (но не в России). Проект повествует о том, как наш избранный ученик Хогвартса раскрывает тайны Школы, попутно никак не выделяясь на фоне других. Иными словами, игрокам предстоит не только проходить сюжетную линию, но и посещать магические занятия, что, в теории, должно быть занимательно. События игры разворачиваются примерно за сотню лет до описанных в романах Джоан Роулинг, так что знакомых героев и злодеев здесь ждать не стоит.