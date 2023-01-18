Сопутствующий трейлер прилагается.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

В начале декабря прошлого года разработчики из студии Housemarque подтвердили многочисленные слухи и официально анонсировали PC-версию своего проекта Returnal про петлю времени. На тот момент было известно, что PC-версия игры выйдет в свет в начале 2023 года, ну а сегодня разработчики огласили точную дату — 15 февраля — попутно опубликовав свежий видеоролик.

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В свежем видео разработчики Returnal уточнили, что PC-версия игры будет снабжена современными технологиями, включая NVIDIA DLSS и AMD FSR, порадует поддержкой ультраширокоформатных мониторов, наличием трассировки лучей, технологии Dolby Atmos и прочих «наворотов», большая часть из которых присутствует в играх просто «чтоб было».

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Returnal изначально вышла на PlayStation 5 весной 2021 года и получила тёплые отзывы от игроков.