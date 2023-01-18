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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы отечественной RPG «Смута» сравнили проект с Ghost of Tsushima и поделились красивыми скриншотами
Есть надежда на то, что что-нибудь интересное не просто существует, но и доберётся до релиза.
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В прошлом году стало известно, что российская студия Cyberia Nova трудится над проектом под названием «Смута», призванным стать исторической ролевой игрой, где мы переживём важный эпизод отечественной истории XVII века. С тех пор о «Смуте» практически ничего не было слышно, но сегодня разработчики дали интервью изданию «Навигатор игрового мира», в котором поделились любопытными подробностями и показали симпатичные скриншоты проекта.

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По словам основателя Cyberia Nova Алексея Копцева, «Смута» внутри коллектива воспринимается как своеобразная Ghost of Tsushima на русский мотив: проект создаётся без расчёта на открытый игровой мир, при этом в нём будет несколько важных локаций, таких, как Москва, Нижний Новгород или Ярославль, а также провинциальные локации. Быстрого перемещения не предусмотрено: делается это в том числе для того, чтобы игроки не пропускали различные внутриигровые случайные и не очень встречи.

В качестве врагов предусмотрены не только польские интервенты, но и различные бандиты, разбойники, а также представители других фракций, с которыми, впрочем, при желании или необходимости можно договориться и избежать конфликта.

Что касается боевой системы, то она завязана на так называемых амплуа, от выбора которых у вас меняется и доступное вооружение с экипировкой. Разбойник, например, вооружён подручными средствами, а князь — мощным дорогим оружием. Длительной «раскачки» амплуа не предусмотрено, но зато самих этих амплуа будет вагон и маленькая тележка.

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Производство игры началось летом 2020-го. Сейчас в коллективе трудятся 45 штатных спецов и большое количество аутсорсеров. Когда проект покажут во всей красе, пока не уточняется. Что же до платформ, то, по словам Копцева, студии хотелось бы попасть в Steam и EGS, но в России, скорее всего, «Смуту» будут распространять через VK Play.

#смута #cyberia nova
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