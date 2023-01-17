Спрос на стратегии в современной игровой промышленности увеличивается, а вслед за спросом идёт и предложение. Так, сегодня в раннем доступе вышла градостроительная стратегия Surviving the Abyss, посвящённая созданию и расширению подводного исследовательского комплекса времён разгара Холодной войны.
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Наша роль — управляющий глубоководным центром, и в нашу задачу входит слежение за работоспособностью отсеков, расширение самого комплекса, добыча подводных ресурсов, изучение флоры и фауны, а также развитие технологий.
Проект поступил в продажу буквально только что, поэтому у него пока нет достаточного количества пользовательских оценок. Из положительного: в течение недели раннюю версию Surviving the Abyss можно будет приобрести с 10-процентной скидкой, или за 639 рублей.