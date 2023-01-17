Кипрская студия Mundfish обеспечила западные игровые издания доступом к превью-версии Atomic Heart, на основе которой те записали видеоролики с игровым процессом и поделились своими мнениями касательно грядущей новинки. Если забежать немного вперёд, то обозреватели остались довольны Atomic Heart, хотя и уточняют, что многие отсылки, связанные с советским прошлым, для них были непонятны. Что, впрочем, неудивительно.
реклама
По словам обозревателей, Atomic Heart является довольно сложным проектом, поскольку подталкивает пользователей к применению оружия ближнего боя из-за малого количества боеприпасов к оружию стрелковому и ракетному. Кроме того, отмечается грамотная реализация использования «второй руки», которая здесь играет роль не только импровизированного «пылесоса», собирающего содержимое контейнеров и ящиков, но и благодаря высокотехнологичной перчатке является концентратором энергии, дающей носителю поистине сверхъестественные способности.
Отмечается качественное музыкальное сопровождение за авторством Мика Гордона, которое вкупе со звуками перестрелок напомнило отдельным обозревателям «симфонию смерти», с которой они ознакомились ещё в DOOM и DOOM Eternal.
Отдельные рецензенты пожаловались, что в Atomic Heart слишком неадекватный показатель time-to-kill — местные роботы впитывают в себя немыслимое количество пуль и ударов, что явно вызвано недоработанным до конца балансом. Впрочем, всё это решаемо в несколько кликов, так что вряд ли исправление данного аспекта геймплея станет большой проблемой для девелоперов.
Atomic Heart выйдет в свет 21 февраля на всех актуальных платформах.