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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Издатель The Callisto Protocol снял игру с продажи в России
Как будто продажи такие замечательные, что можно позволить себе вот такие действия.
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-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Космический хоррор The Callisto Protocol, создававшийся как идейный наследник Dead Space, ожиданий не оправдал: игроки раскритиковали геймплейные особенности проекта, а также отсутствие оптимизации его PC-версии, ну а издатель и разработчик заработали на нём значительно меньше, чем планировалось. Несмотря на то, что с продажами у The Callisto Protocol беда, в издательстве Krafton считают своевременным изъять продукт с продажи в России, где он был доступен беспрепятственно в течение всего этого времени.

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Причиной, по которой The Callisto Protocol снимают с продажи в России, представители Krafton или Striking Distance не поделились, поэтому пока нельзя наверняка заявлять о том, что это связано с желанием придерживаться антироссийских так называемых санкций.

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3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

На момент написания данной заметки ещё сохранялась возможность покупки сезонного пропуска к The Callisto Protocol, но это, очевидно, просто ошибка со стороны издателя.

#the callisto protocol #striking distance #krafton
6
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Продажи The Callisto Protocol не оправдали ожиданий авторов проекта
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KGBT+ v2
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Я бы давно запретил эти шахид плиты в стране. В РФ постоянно кто-то где-то угарает из-за этих газовых плит.
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Лох, еще пиши!
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ALSTER
17:27
Норм игра, даже вполне, оптимизон не очень, что и на 4090 лагает в 4К местами. Но это прощается из-за атмосферности и геймплея. Вам оно действительно ни к чему. Дикари и нищуганы должны лишаться всех ...
Издатель The Callisto Protocol снял игру с продажи в России
АнтиЛох
17:26
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Валерман
17:25
Лол свинонацики с Салорейха.
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17:24
Продажи не оправдались, потому давайте ее еще и продавать перестанем. Гениально!
Издатель The Callisto Protocol снял игру с продажи в России
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17:22
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