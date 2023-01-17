Космический хоррор The Callisto Protocol, создававшийся как идейный наследник Dead Space, ожиданий не оправдал: игроки раскритиковали геймплейные особенности проекта, а также отсутствие оптимизации его PC-версии, ну а издатель и разработчик заработали на нём значительно меньше, чем планировалось. Несмотря на то, что с продажами у The Callisto Protocol беда, в издательстве Krafton считают своевременным изъять продукт с продажи в России, где он был доступен беспрепятственно в течение всего этого времени.
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Причиной, по которой The Callisto Protocol снимают с продажи в России, представители Krafton или Striking Distance не поделились, поэтому пока нельзя наверняка заявлять о том, что это связано с желанием придерживаться антироссийских так называемых санкций.
На момент написания данной заметки ещё сохранялась возможность покупки сезонного пропуска к The Callisto Protocol, но это, очевидно, просто ошибка со стороны издателя.