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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи The Callisto Protocol не оправдали ожиданий авторов проекта
А игра не оправдала ожиданий игроков, что характерно.
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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В начале декабря минувшего года в продажу поступил космический хоррор The Callisto Protocol, позиционировавший себя как идейного наследника Dead Space. К сожалению, как оно часто бывает, никакой идейной наследственности не вышло: мало того, что ожидания геймеров не удалось оправдать, так ещё и технические проблемы на старте баллов проекту явно не прибавили. Как итог — продажи оказались ниже ожидаемых разработчиками и издателем.

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По крайней мере, такой информацией делится корейское агентство K-Odyssey, по сведениям которого, издательство Krafton рассчитывало, что компании удастся за год реализовать пять миллионов копий The Callisto Protocol. Как нетрудно догадаться, стартовые результаты оказались столь слабыми, что ни о каких пяти миллионах копий за год и речи быть не может.

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3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
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RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
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Как поясняют в K-Odyssey, после провального запуска аналитики снизили прогнозы по годовым продажам The Callisto Protocol с пяти до двух миллионов копий. Согласно сведениям аналитиков, бюджет хоррора превысил 160 миллионов долларов; таким образом, если негативный прогноз сбудется, то издательство Krafton рискует остаться в минусе.

#the callisto protocol #striking distance #krafton
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A224
18:36
ахаха
На CES 2023 показали «намордник» странной формы, предназначенный для геймеров
Bryant333
18:32
поделом
Продажи The Callisto Protocol не оправдали ожиданий авторов проекта
Каа
18:26
Если мать держит Q6600, то надо брать X5450 или Е5450 - для офисных и учебных задач самое оно. Остальное - ОЗУ 8Гб, видеозатычку (но с возможностью брать на себя 2Д интерфейс окон 10 и видео) - 610/63...
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