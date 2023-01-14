А игра не оправдала ожиданий игроков, что характерно.

В начале декабря минувшего года в продажу поступил космический хоррор The Callisto Protocol, позиционировавший себя как идейного наследника Dead Space. К сожалению, как оно часто бывает, никакой идейной наследственности не вышло: мало того, что ожидания геймеров не удалось оправдать, так ещё и технические проблемы на старте баллов проекту явно не прибавили. Как итог — продажи оказались ниже ожидаемых разработчиками и издателем.

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По крайней мере, такой информацией делится корейское агентство K-Odyssey, по сведениям которого, издательство Krafton рассчитывало, что компании удастся за год реализовать пять миллионов копий The Callisto Protocol. Как нетрудно догадаться, стартовые результаты оказались столь слабыми, что ни о каких пяти миллионах копий за год и речи быть не может.

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Как поясняют в K-Odyssey, после провального запуска аналитики снизили прогнозы по годовым продажам The Callisto Protocol с пяти до двух миллионов копий. Согласно сведениям аналитиков, бюджет хоррора превысил 160 миллионов долларов; таким образом, если негативный прогноз сбудется, то издательство Krafton рискует остаться в минусе.