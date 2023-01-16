Серия фэнтезийных пошаговых глобальных стратегий Age of Wonders за последние десять лет продемонстрировала себя как почти полностью лишившуюся всей пользовательской базы, но, тем не менее, что-то новенькое в стенах коллектива Triumph Studios всё-таки готовится. О том, что уже на этой неделе, 19 января, нас ждёт что-то «волшебное», сообщило сегодня издательство Paradox Interactive.
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Важно помнить, что намёк не обязательно может быть связан именно с Age of Wonders, тем более, учитывая «успехи» последней части с подзаголовком Planetfall. В любом случае, ждать осталось недолго: все секреты перестанут быть таковыми в этот четверг, в 20:00 по московскому времени.