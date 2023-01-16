Биом получится неприятный, но атмосферный.

Разработчики «выживача» Valheim продолжают регулярно совершенствовать своё творение, которое в своё время произвело настоящий фурор в данном жанре. Сегодня авторы проекта сообщили, что запустили в производство следующее крупное обновление, главным пунктом которого станет биом «Пепловые земли».

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Отличительной особенностью «Пепловых земель» станет то, что населён этот биом будет различной нежитью. Пока что подробно поведать об особенностях данного биома разработчики не могут, поскольку работа над ним хоть и ведётся, но находится на ранних стадиях, однако главной темой станет вулканическая местность и живые мертвецы в качестве местного «населения».

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Какую ценность данный биом будет нести в геймплейном плане, сказать пока трудно: возможно, на его просторах можно будет раздобыть ценные редкие ресурсы вулканического происхождения. Работы впереди ещё вагон и маленькая тележка, так что ни о каких сроках выхода вышеуказанного обновления пока и речи идти не может.