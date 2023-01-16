Хорошо, когда такие проекты появляются.

Разработчики из питерской инди-студии Baba Yaga Games представили трейлер «Василисы и Бабы Яги» — хоррор-приключения по мотивам сказки «Василиса Прекрасная». Авторы проекта, Люба Нурмухамбетова и Ася Юрина, называют его «страшной сказкой о путешествии в запретный лес за волшебной силой».

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Главная героиня игры, Василиса, отправляется ночью за огнём к Бабе Яге. Девушку отправила мачеха, а помогать ей будет волшебная кукла — подарок Василисе от её покойной матери. Как уже понял подготовленный обыватель, кукла защищает героиню от опасностей. Управлять в игре нужно будет как самой Василисой, так и подаренной ей магической куклой.

Впервые об игре «Василиса и Баба Яга» стало известно в августе прошлого года, тогда анонс был сопровождён коротеньким тизером. По ходу развития всего действия геймерам здесь нужно будет преодолеть три препятствия. Есть охраняемая водяным бурная река, а ещё болото с болотником и лес с лешим. А после этого девушке придётся столкнуться с самой Бабой Ягой, выполнить все её задания и заполучить тот самый огонь. Достигнув всех поставленных целей, Василиса возвращается домой и уже разбирается со злой мачехой.

Сам трейлер продолжительностью полторы минуты призван продемонстрировать обывателям уникальный визуальный стиль игры «Василиса и Баба Яга», а также разнообразие в оформлении здешних локаций.

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Релиз проекта намечен на конец текущего года эксклюзивно на ПК. Точно известно, что он появится в Steam, а вот выход в Epic Games Store пока лишь рассматривается разработчиками. Всем заинтересованным стоит дождаться публичной демоверсии, выход которой состоится весной.