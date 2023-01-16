Строим, завоевываем и ищем суженую. Как-то так.

Разработчики из Greena Games совместно с Dear Villagers и Doyoyo Games опубликовали геймплейное видео Fabledom — расслабляющей градостроительной «песочницы», Действие игры происходит в сказочном королевстве, в котором нужно будет создать города с говорящими деревьями, летающими свинками и прочими милостями.

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За создание Fabledom отвечают два разработчика родом из Швеции, которые и ставили перед собой задачу создать успокаивающий симулятор, в котором не будут происходить какие-то страшные вещи. Кажется, место жительства девелоперов здесь сыграло свою роль.

Если уж говорить о конечных целях игрока в Fabledom, то ему нужно будет заниматься не только строительством города и добычей ресуров, но ещё обязательно разыскать принца или принцессу. Ну, вы понимаете — чтобы жить долго и счастливо.

Кое-какие боевые действия, всё же, в игре будут. На отстроенный город с завидной регулярностью станут нападать злые силы, а ещё тут на карте найдётся место не только упомянутым свиньям с крыльями, но также ведьмам, гигантам и другим странным существам. Разыскивать секреты с уникальными бонусами тоже придётся.

«Наслаждайтесь ростом своего поселения, торгуйте и используйте дипломатию, чтобы объединиться или бросить вызов своим соседям, и самое главное, найдите себе принца или принцессу и живите долго и счастливо! Находясь в странном мире, где сказки стали реальностью, вы станете свидетелем роста вашей деревни. Следите за жизнью своих граждан и наблюдайте за взлетами и падениями ваших отношений с соседними королевствами.

Найдите землю обетованную, поселитесь и процветайте! Вам понадобится каждый доступный вам ресурс, чтобы расширяться и процветать. Постройте и сформируйте город, достойный ваших будущих граждан! Стройте свою экономику, обменивайте редкие ресурсы, чтобы расти и развиваться», — гласит официальное описание к игре.

А ещё в мире Fabledom романтика будет сильно влиять на игровой процесс — по крайней мере, так заявляют разработчики. Они также поясняют, что «фокус на любви и искренности обеспечит новую механику строительства городов». Что именно это означает — узнаем после релиза.

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Fabledom должна когда-нибудь выйти на PC — временное окно ещё не установлено. У игры есть своя страница в Steam, где о ней можно узнать все подробности.