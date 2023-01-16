Разработчики из студии Team Ranger совместно с издательством Lightning Games опубликовали новый трейлер шутера с элементами стратегии Outpost: Infinity Siege, который демонстрирует непосредственно геймплей данного проекта.
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С помощью представленного ролика можно увидеть, как авторы Outpost пытаются совместить механики классической Tower Defense с вполне себе состоятельным шутером от первого лица. Первый наглядный материал, размещённый на официальном YouTube-канале IGN, даёт понять, какой геймплей нас ждёт в этот раз.
Игрок сначала строит базу, уделяя должное внимание размещению укрепительных сооружений, оборонительных турелей разного толка, артиллерийских орудий и других вещей, а потом встречает толпы недругов.
Также в Outpost: Infinity Siege нужно собирать ресурсы, исследовать новые зоны и непрерывно развиваться. Прокачка и усовершенствование защитных аванпостов — практически единственная рабочая тактика в игре.
Outpost: Infinity Siege должна поступить в продажу в третьем квартале текущего года на ПК. У игры есть своя страница в Steam, там же можно просмотреть первые скриншоты.