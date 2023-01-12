Вчера вечером Ubisoft объявила не только о переносе выхода своего морского боевика Skull and Bones, но и об отмене производства сразу трёх пусть и неанонсированных, но всё же игр, в которые наверняка уже были вложены какие-никакие, но ресурсы. Очевидно, у компании серьёзные проблемы, и данное обстоятельство не могло не найти отражения в экономической плоскости: по итогу за один день стоимость акций французской компании рухнула на 20 %.
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Стоит отметить, что акции Ubisoft «проседают» уже не первый год. Аналитики связывают такой расклад со сменой политики компании, в результате которой она стала делать упор на высокобюджетные продукты, которые тяжело окупаются и зачастую страдают от набивших геймерам оскомину самоповторов.