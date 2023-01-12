На официальном канале ремейка космического хоррора Dead Space в сервисе YouTube появилось новое видео, приуроченное к скорому его релизу. Игра должна выйти уже 27 января на ПК и консолях нового поколения.
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По своему устройству опубликованное видео является классическим релизным трейлером. Нам показывают несколько сюжетных кат-сцен, само прибытие главного героя на космический корабль «Ишимура», несколько боевых столкновений и сражения с боссами.
Ремейк Dead Space в сюжетном плане практически полностью вторит оригиналу. Авторы позволили себе некоторые вольности по части моделирования некоторых персонажей (кто-то стал выглядеть старше, кто-то сменил тон общения с главным героем).
Новая версия культового космического хоррора может также похвастаться графикой на движке Frostbite и доработанным в мелочах геймплеем.