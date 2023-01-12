Чуть меньше месяца осталось до выхода Hogwarts Legacy про приключения студента Школы Чародейства и Волшебства за век до рождения Гарри Поттера, и вот, сегодня разработчики из Avalanche наконец-то собрались с силами и опубликовали подробные системные требования проекта.
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Сразу отметим, что во всех случаях разработчики рекомендуют операционную систему Windows 10, а также высвободить 85 Гбайт пространства на накопителе — предпочтительно, твердотельном. Хотя вряд ли в наши дни кто-то пользуется стандартными «винтами» в качестве носителей данных для операционной системы и софта.
Итак, минимальные требования (разрешение 720p, 30 кадров в секунду, низкие настройки графики) выглядят следующим образом:
- процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470.
Рекомендованные требования (разрешение 1080p, 60 кадров в секунду, высокие настройки графики):
- процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770.
Ультра-требования (разрешение 1440p, 60 кадров в секунду, ультравысокие настройки графики):
- процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800X;
- 32 Гбайта оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800 XT.
Наконец, есть ещё и ультра-требования для 4K, но они отличаются от предыдущих только видеокартой: в таком случае вам советуют обладать ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti или AMD Radeon RX 7900 XT.
Релиз Hogwarts Legacy назначен на 10 февраля. В России официально доступен не будет. Так что «народная» версия — наше всё.