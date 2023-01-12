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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Глава Ubisoft переложил ответственность за качество игр на разработчиков
Хотя все понимают, что разработчик — лишь исполнитель.
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Бич современности — это нежелание руководящих лиц брать ответственность за просчёты. Подобное происходит повсеместно и в любой стране. В частности, глава Ubisoft Ив Гиймо в рамках внутренней рассылки сотрудникам компании заявил, что именно на их плечах лежит ответственность за качество игр и сроки их релиза.

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В соответствующем письме Гиймо призвал сотрудников Ubisoft к максимальной самоотдаче и разумному распоряжению бюджетами проектов. А если вдобавок ко всему разработчики начнут проявлять стратегический подход к творческим инициативам, то Ubisoft значительно повысит свою эффективность.

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RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
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Трудно сказать, почему руководитель Ubisoft рассуждает именно таким образом, но факт остаётся фактом. На деле же разработчик является просто исполнителем определённого заказа, который заказчик — в данном случае Ubisoft — считает необходимым. Почему просчёты с опозданием на праздник жизни в лице очередной игры в жанре королевской битвы, а также сомнительные решения в геймдизайне и бесконечные самоповторы являются виной простых сотрудников, вопрос открытый.

#ubisoft
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