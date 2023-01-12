Бич современности — это нежелание руководящих лиц брать ответственность за просчёты. Подобное происходит повсеместно и в любой стране. В частности, глава Ubisoft Ив Гиймо в рамках внутренней рассылки сотрудникам компании заявил, что именно на их плечах лежит ответственность за качество игр и сроки их релиза.
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В соответствующем письме Гиймо призвал сотрудников Ubisoft к максимальной самоотдаче и разумному распоряжению бюджетами проектов. А если вдобавок ко всему разработчики начнут проявлять стратегический подход к творческим инициативам, то Ubisoft значительно повысит свою эффективность.
Трудно сказать, почему руководитель Ubisoft рассуждает именно таким образом, но факт остаётся фактом. На деле же разработчик является просто исполнителем определённого заказа, который заказчик — в данном случае Ubisoft — считает необходимым. Почему просчёты с опозданием на праздник жизни в лице очередной игры в жанре королевской битвы, а также сомнительные решения в геймдизайне и бесконечные самоповторы являются виной простых сотрудников, вопрос открытый.