Не игра, а сплошная ботоферма.

Так называемое ботоводство в MMO-играх — явление, с которым разработчики предпочитают бороться, поскольку оно мешает главной идее подобных проектов: удерживанию пользователя онлайн. Вот и в Lost Ark, на избыток ботов в которой игроки жалуются уже не первый год, решили провести «зачистку», по результатам которой «онлайн» проекта в Steam сократился примерно на 66 % — с 300 тысяч пользователей до 100 тысяч.

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Стоит отметить, что в случае с Lost Ark ботоводство также приводит к сокращению прибыли издателя игры, который недополучает деньги, которые мог бы получить, если бы игрок жалел своё настоящее свободное время. В общем, бизнес, ничего личного.

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Lost Ark — MMO-проект в фэнтезийном мире, релиз которого состоялся в конце 2018 года.