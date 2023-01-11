Ubisoft столько раз переносила выхода своего пиратского боевика Skull and Bones, что мы уже, откровенно говоря, сбились со счёта. Как бы то ни было, сегодня произошёл очередной такой перенос: если раньше в «окне» релиза значилась весна текущего года, то теперь — начало 2023/2024 финансового года.
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Таким образом, в лучшем случае Skull & Bones теперь выйдет в апреле, а в худшем — в июне. Ранее, собственно, релизным «окном» проекта значился период с марта по май включительно.
Сказать, что данное решение вызывает удивление — сильно преувеличить веру в Ubisoft на фоне многочисленных проблем и перестановок, с которыми столкнулись разработчики Skull and Bones. По имеющимся данным, разработка проекта как минимум один раз полностью перезапускалась, переходила из рук в руки и меняла руководство. Логично предположить, что от первоначального проекта в нём мало что осталось.
Вместе с тем в Ubisoft сообщили об отмене трёх неанонсированных игр, чтобы сконцентрировать ресурсы на уже существующих проектах и высвободить силы для их перенаправления на более приоритетные направления.