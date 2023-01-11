Что не вызывает никакого удивления.

Ubisoft столько раз переносила выхода своего пиратского боевика Skull and Bones, что мы уже, откровенно говоря, сбились со счёта. Как бы то ни было, сегодня произошёл очередной такой перенос: если раньше в «окне» релиза значилась весна текущего года, то теперь — начало 2023/2024 финансового года.

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Таким образом, в лучшем случае Skull & Bones теперь выйдет в апреле, а в худшем — в июне. Ранее, собственно, релизным «окном» проекта значился период с марта по май включительно.

Сказать, что данное решение вызывает удивление — сильно преувеличить веру в Ubisoft на фоне многочисленных проблем и перестановок, с которыми столкнулись разработчики Skull and Bones. По имеющимся данным, разработка проекта как минимум один раз полностью перезапускалась, переходила из рук в руки и меняла руководство. Логично предположить, что от первоначального проекта в нём мало что осталось.

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Вместе с тем в Ubisoft сообщили об отмене трёх неанонсированных игр, чтобы сконцентрировать ресурсы на уже существующих проектах и высвободить силы для их перенаправления на более приоритетные направления.