Не успели мы и оглянуться, как на горизонте маячит середина января, а следом будет уже конец месяца. А это значит, что стремительно приближается релиз ремейка Dead Space, ну а разработчики из EA Motive потихоньку к нему готовятся. Так, например, сегодня стало известно, что релизный видеоролик будет опубликован уже в этот четверг, 12 января, в 19:00 по московскому времени.
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Напомним, что в ремейке постарались сохранить атмосферу игры, но при этом расширили локации и внесли корректировки в механики игрового процесса, дабы они лучше смотрелись в игре 2023 года выпуска. В целом же игроков ждёт визуально усовершенствованная классика жанра, так что переживать не о чем.
Релиз ремейка Dead Space состоится 27 января. В России вследствие приостановки Electronic Arts своей деятельности в стране игра официально доступна не будет. Так что ждём «народные» версии или же шаманим с регионами в Steam. Ну, это если вы не принципиальный геймер.