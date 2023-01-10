До версии 1.0, имеется в виду.

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3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

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10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Любители глобальных стратегий наверняка в курсе существования Sid Meier’s Colonization — ответвления «Цивы», посвящённого колонизации Нового Света четырьмя основными колониальными империями того времени. Игра очень старая и требующая обязательной эмуляции DOS. В своё время, в далёком начале «нулевых», появился проект FreeCol, представляющий собой бесплатный клон Sid Meier’s Colonization. И вот, в начале этого года он наконец-то добрался до статуса полноценного релиза — в версии 1.0.0.

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Стоит помнить, что FreeCol, как и оригинальная «Колонизация», больше посвящена именно экономическим аспектам развития своей территории: игроку необходимо заботиться о найме и обучении необходимых специалистов, обрабатывать сырьё и отстаивать свои владения не только против агрессивно настроенных аборигенов, но и против других европейских колониальных держав.

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Ключевой задачей является объявление независимости и нанесение военного поражения королевским войскам, по умолчанию превосходящих ваше колониальное ополчение в выучке и профессионализме.