Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Долгострой-клон Sid Meier’s Colonization наконец-то добрался до полноценного релиза
До версии 1.0, имеется в виду.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Любители глобальных стратегий наверняка в курсе существования Sid Meier’s Colonization — ответвления «Цивы», посвящённого колонизации Нового Света четырьмя основными колониальными империями того времени. Игра очень старая и требующая обязательной эмуляции DOS. В своё время, в далёком начале «нулевых», появился проект FreeCol, представляющий собой бесплатный клон Sid Meier’s Colonization. И вот, в начале этого года он наконец-то добрался до статуса полноценного релиза — в версии 1.0.0.

реклама

Стоит помнить, что FreeCol, как и оригинальная «Колонизация», больше посвящена именно экономическим аспектам развития своей территории: игроку необходимо заботиться о найме и обучении необходимых специалистов, обрабатывать сырьё и отстаивать свои владения не только против агрессивно настроенных аборигенов, но и против других европейских колониальных держав.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ключевой задачей является объявление независимости и нанесение военного поражения королевским войскам, по умолчанию превосходящих ваше колониальное ополчение в выучке и профессионализме.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
29
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
129
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
39
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
101
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
37
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
14
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
90
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
10
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
48

Сейчас обсуждают

Anti-Vatnik
18:07
лучше уму разуму учись
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Anti-Vatnik
18:07
так это ты слитое дерьмо получается в какой раз тебя уже банят?
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Anti-Vatnik
18:05
про 14 признаков фашизма по по лоуренсу бритту слышал? рашка под все попадает https://pikabu.ru/story/14_priznakov_fashizma_8937808
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Козырной Туз
18:05
Опять слитое дерьмо с 21 акка всплыло
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Anti-Vatnik
18:05
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Anti-Vatnik
18:04
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Anti-Vatnik
18:04
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Evgeny Chelyadin
17:59
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Evgeny Chelyadin
17:59
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Evgeny Chelyadin
17:58
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем