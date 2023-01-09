Надеемся на что-нибудь новое касательно Starfield.

Хотя у Microsoft была вагон и маленькая тележка возможностей показать миру игры своих внутренних студий, в компании, по всей видимости, решили выделить под это дело специальное мероприятие, которое пройдёт 25 января в 23:00 по московскому времени. О том, что рэдмондцы собираются устроить такой показ, сообщает издание Windows Central.

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По имеющейся у журналистов информации, Microsoft покажет игры своих внутренних студий, в том числе от Bethesda и Arkane. Таким образом, имеет смысл рассчитывать на что-нибудь новенькое касательно Starfield и Redfall соответственно. Также уточняется, что в программу показа включат Minecraft Legends, новую Forza Motorsport, а также новый сезон контентной поддержки The Elder Scrolls Online.

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Впрочем, относительно Starfield всё же имеются вопросы: так, один из собеседников Windows Central утверждает, что данную космическую RPG приберегут для более важного презентационного мероприятия. Как бы то ни было, кто был прав, а кто преувеличил, узнаем уже совсем скоро.