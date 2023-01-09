Серьёзная заявка.

Разработчики из инди-студии The Wild Gentlemen, которые ранее выпустили Chicken Police — Paint it RED, опубликовали геймплейный тизер своего нового проекта. Речь идёт о RetroSpace — космическом immersive sim, в котором найдётся место не только исследованию окружения, но также хоррору, юмору, стелсу и даже диско-панку. Как видим, авторы не стесняются экспериментировать с жанром.

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Что там по сюжету и персонажам — разработчики пока не спешат сообщать. Но дали понять, что всё их творчество в RetroSpace навеяно классикой научной фантастики. Зато по части геймплея кое-какая информация уже известна. Игрок будет развлекать себя взломом терминалов, прятками от врагов в особо тёмных углах, а также искать сообщения, изучать окружение и совершать тому подобные вещи.

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RetroSpace выйдет на ПК (Steam), но пока у игры нет своей страницы в магазине. Разработчики обещают обнародовать её в самом ближайшем будущем.