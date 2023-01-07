Что, впрочем, нисколько не удивительно.

Начало года традиционно становится для Steam периодом установления рекордов «онлайна». Причина того проста: люди закупаются играми в рамках зимней распродажи, а потом подходит черёд выходных, в ходе которых эти игры массово и проходятся. Данная череда событий и в этом году позволила Steam установить очередной рекорд, равный 32,18 миллионам одновременно присутствующих в сети пользователей.

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На момент написания данной заметки «онлайн» в Steam уже просел до 30,1 миллиона, но сам рекорд зафиксирован, и это в данном случае самое главное.

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Примечателен тот факт, что Steam продолжает устанавливать рекорды даже несмотря на возвращение человечества в привычные условия существования без необходимости запираться в четырёх стенах ради соблюдения самоизоляции. С другой стороны, геополитический кризис в самых играющих регионах наверняка поспособствовал тому, чтобы люди ринулись в виртуальные миры подальше от безрадостного реального мира с весьма туманными перспективами.