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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Вампирский боевик Redfall не будет повторять Left 4 Dead — у новинки больше общего с Far Cry
Повторение — это, вообще-то, мать учения.
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Боевик Redfall от создателей Dishonored нечасто появляется в новостных лентах. Тем ценнее каждый редкий случай, когда это всё же происходит, тем более что повод для публикации оказывается в высшей степени подходящим. В частности, в рамках недавней беседы представителей издания GamesRadar с разработчиками из Arkane выяснилось, что их «вампирский» проект не будет повторять Left 4 Dead с поправкой на сеттинг и действующих лиц.

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По словам разработчиков, хоть Redfall и является кооперативным проектом на четверых, но сравнения с Left 4 Dead некорректны. Если и сравнивать новинку от Arkane с теми или иными предшественницами, то правильнее будет искать сходства с последними играми серии Far Cry от Ubisoft. Как уточняют в Arkane, в Redfall имеется просторный открытый мир, а также своеобразная локация-«хаб», где можно поболтать с персонажами и отдохнуть от покорения вампирского мира.

Дополнительно, что интересно, разработчики упомянули S.T.A.L.K.E.R. — дескать, Redfall в некой степени напоминает творение GSC Game World. О чём конкретно идёт речь в данном случае, пока сказать трудно — слишком мало вводных данных.

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Релиз Redfall должен состояться в этом году, но официально точной даты объявлено не было. Различные СМИ утверждают, что сие событие произойдёт ближе к концу весны — в мае.

#bethesda softworks #arkane studios #redfall
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