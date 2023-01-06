Халява закончилась. А вот настоящим туркам и аргентинцам невесело.

Игровые издатели с подачи Valve продолжают корректировать в Steam цены на свои игры в различных регионах. На днях досталось двум самым популярным у российских геймеров времён санкционной войны регионам — турецкому и аргентинскому, цены в которых резко поползли вверх.

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Как сообщается, в среднем игры подорожали примерно в два—три раза, однако в отдельных случаях рост оказался и того выше, доходя до 10,47 раз. Стоит отметить, что формально корректировка цен происходит на фоне экономической ситуации в этих двух государствах. Побочным эффектом же становится лишение российских геймеров возможности приобретать игры по ценам даже ниже своего родного региона.

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Согласно новым правилам Steam, корректировки цен будут происходить чаще, причём необязательно в сторону повышения: если экономическая ситуация будет тому способствовать, то цены могут и снижаться. Хотя учитывая глобальную тенденцию в экономике, речи о снижении цен быть не может.