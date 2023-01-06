Игровые издатели с подачи Valve продолжают корректировать в Steam цены на свои игры в различных регионах. На днях досталось двум самым популярным у российских геймеров времён санкционной войны регионам — турецкому и аргентинскому, цены в которых резко поползли вверх.
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Как сообщается, в среднем игры подорожали примерно в два—три раза, однако в отдельных случаях рост оказался и того выше, доходя до 10,47 раз. Стоит отметить, что формально корректировка цен происходит на фоне экономической ситуации в этих двух государствах. Побочным эффектом же становится лишение российских геймеров возможности приобретать игры по ценам даже ниже своего родного региона.
Согласно новым правилам Steam, корректировки цен будут происходить чаще, причём необязательно в сторону повышения: если экономическая ситуация будет тому способствовать, то цены могут и снижаться. Хотя учитывая глобальную тенденцию в экономике, речи о снижении цен быть не может.