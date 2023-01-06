В октябре минувшего года компания Konami совместно со студией Bloober Team анонсировали долгожданный ремейк Silent Hill 2. Особо в подробности разработчики не вдавались, однако сегодня в Сети появилась информация о том, что переживать фанатам «Сайлент Хилла» не стоит — ремейк второй номерной части будет максимально соответствовать оригиналу.
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Соответствующей информацией поделилась главный маркетолог Bloober Team Анна Джасинска. По её словам, разработчики занимаются «оживалением» культового проекта, сохраняя при этом его сильные стороны и саму суть. Ремейк повторит сюжетную линию проекта и сохранит привычных действующих лиц; изменению подвергнется разве что визуальная часть и частично — игровой процесс, который усовершенствуют в соответствии с современными веяниями в игропроме.
Когда ремейк Silent Hill 2 поступит в продажу, пока неизвестно.