По-другому никто и не примет.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В октябре минувшего года компания Konami совместно со студией Bloober Team анонсировали долгожданный ремейк Silent Hill 2. Особо в подробности разработчики не вдавались, однако сегодня в Сети появилась информация о том, что переживать фанатам «Сайлент Хилла» не стоит — ремейк второй номерной части будет максимально соответствовать оригиналу.

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Соответствующей информацией поделилась главный маркетолог Bloober Team Анна Джасинска. По её словам, разработчики занимаются «оживалением» культового проекта, сохраняя при этом его сильные стороны и саму суть. Ремейк повторит сюжетную линию проекта и сохранит привычных действующих лиц; изменению подвергнется разве что визуальная часть и частично — игровой процесс, который усовершенствуют в соответствии с современными веяниями в игропроме.

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Когда ремейк Silent Hill 2 поступит в продажу, пока неизвестно.