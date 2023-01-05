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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Необычный «рогалик» Power Chord с рок-группой и картами получил точную дату релиза
Но только на PC.
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Разработчики из Big Blue Bubble рассказали, что их карточный «рогалик» Power Chord поступит в продажу в Steam уже 26 января. Проект этот довольно оригинальный и самобытный, его действие происходит в мире, захваченном демонами хеви-метала.

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Для достойного сражения с врагом главному игроку в Power Chord нужно собрать настоящую музыкальную группу, состоящую из гитариста, вокалиста, барабанщика и басиста. А потом вся эта большая и дружная команда отправляться бить нечить с помощью карт. Каждому рокеру выдадут в пользование свою уникальную колоду с набором умений.

Разработчики Power Chord черпали вдохновение из Darkest Dungeon, Monster Train и Slay the Spire. Собранная группа музыкантов отправляется в тур по случайно сгенерированной глобальной карте с торговцами, противниками, различными случайными событиями и даже местами для отдыха. Пополнять карты по мере прохождения тоже разрешат.

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Power Chord выйдет на ПК (Steam) и Nintendo Switch. Причём, у консольной версии «рогалика» точной даты релиза пока нет.

#big blue bubble #power chord
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-=metallist=-
23:20
А память то ты какую "крутую" взял! И без подсветки. А держатель хвоста для мышки купил уже? А то без него не круто!
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epretender
23:19
Ну... ты-то уже навозом на полную закинулся...
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-=metallist=-
23:19
4х канал означает?)))
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ахахаxа
23:18
пока только флот он отправил в океан с гиперзвуковыми ракетами правда
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AntiKakol
23:18
Этот ваш полоумный невзоров за пайку мацы со шпиком и не такую херь навозную спорет. Но какло-то всё это евойное - схавает.
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epretender
23:18
Свой отдаешь? так оставь для себя, тебе нужнее...
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23:18
А в плате с 8 слотами под память 8ми канал правильно?)))
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AntiKakol
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В hyperpc посмотри на крутые компьютеры от 1,5 ляма, а потом будешь задаваться.
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epretender
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Непреодолимая любовь к навозу - это по вашей части... Вся ваша жизнь - в этих фото... Сплошной навоз...
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