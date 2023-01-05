Разработчики из Big Blue Bubble рассказали, что их карточный «рогалик» Power Chord поступит в продажу в Steam уже 26 января. Проект этот довольно оригинальный и самобытный, его действие происходит в мире, захваченном демонами хеви-метала.
реклама
Для достойного сражения с врагом главному игроку в Power Chord нужно собрать настоящую музыкальную группу, состоящую из гитариста, вокалиста, барабанщика и басиста. А потом вся эта большая и дружная команда отправляться бить нечить с помощью карт. Каждому рокеру выдадут в пользование свою уникальную колоду с набором умений.
Разработчики Power Chord черпали вдохновение из Darkest Dungeon, Monster Train и Slay the Spire. Собранная группа музыкантов отправляется в тур по случайно сгенерированной глобальной карте с торговцами, противниками, различными случайными событиями и даже местами для отдыха. Пополнять карты по мере прохождения тоже разрешат.
Power Chord выйдет на ПК (Steam) и Nintendo Switch. Причём, у консольной версии «рогалика» точной даты релиза пока нет.