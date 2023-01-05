Разработчики из Supergiant Games, которые в начале декабря анонсировали сиквел своего достойнейшего проекта Hades, объявили о поиске переводчиков, в число которых входят переводчики на русский язык. Данное обстоятельство недвусмысленно намекает на то, что в Hades II будет представлена русская локализация — хотя бы в виде субтитров и перевода интерфейса.
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Что до самой игры, то, по заявлениям разработчиков, она предложит игрокам большой и богатый мир с новыми локациями, а также «захватывающую» сюжетную линию. Обещают большое количество персонажей, включая возвращение старых знакомых, и высокую степень реиграбельности.
Релиз планируется на этот год.