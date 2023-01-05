Компания Gearbox Entertainment сообщила о приобретении Captured Dimensions — компании, территориально расположенной в Техасе, которая занимается 3D-сканированием объектов. Предполагается, что такое приобретение поможет внедрять новые технологии в будущие игры издательства.
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Сама Captured Dimensions трудится в игровой индустрии и сфере производства кино около 10 лет. Специалисты из команды успели потрудиться над фильмами Lionsgate, Sony Pictures, Netflix и других компаний. Среди клиентов Captured Dimensions также были Electronic Arts и 2K Games.
После завершения всех положенных процедур по слиянию Джордану Уильямсу оставят должность главы Captured Dimensions, отчитываться он будет напрямую Рэнди Питчфорду, основателю Gearbox Entertainment. К сожалению, сумма сделки озвучена не была.