Для будущих игр Gearbox это хорошая новость.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Компания Gearbox Entertainment сообщила о приобретении Captured Dimensions — компании, территориально расположенной в Техасе, которая занимается 3D-сканированием объектов. Предполагается, что такое приобретение поможет внедрять новые технологии в будущие игры издательства.

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Сама Captured Dimensions трудится в игровой индустрии и сфере производства кино около 10 лет. Специалисты из команды успели потрудиться над фильмами Lionsgate, Sony Pictures, Netflix и других компаний. Среди клиентов Captured Dimensions также были Electronic Arts и 2K Games.

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После завершения всех положенных процедур по слиянию Джордану Уильямсу оставят должность главы Captured Dimensions, отчитываться он будет напрямую Рэнди Питчфорду, основателю Gearbox Entertainment. К сожалению, сумма сделки озвучена не была.