Проект планируют выпустить в этом году.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Пиратский боевик Corsairs Legacy нечасто посещает новостные ленты тематических сайтов, но когда это всё-таки происходит, повод однозначно можно назвать достойным. Сегодня, например, разработчики из студии Mauris опубликовали свежий геймплей своего творения, в котором можно полюбоваться морскими сражениями, включая взятие вражеского корабля на абордаж с последующим «вырезанием» экипажа противоборствующего судна.

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Запуск Corsairs Legacy должен состояться в этом году, ну а дополнительные подробности проекта начнут поступать в начале февраля в рамках фестиваля демоверсий в Steam.

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Важно помнить, что хоть Corsairs Legacy и является духовным наследником «Корсаров», но на деле он не является ни продолжением, ни в принципе игрой данной серии. Действие Corsairs Legacy разворачивается в конце XVII века в Карибском море, ну а нам предстоит стать грозой морей, которого будут бояться все великие колониальные державы того времени — Англия, Испания и Франция.